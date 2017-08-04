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Новое политическое объединение призывает прозападные силы выбрать кандидата в мэры путем праймериз


04.08.2017   16:25
Новое политическое объединение призывает прозападные оппозиционные политические силы, общественные организации и активных членов общественности выбрать общих кандидатов в мэры и сакребуло (муниципальное собрание) путем объединения и праймериз.

Четыре оппозиционные партии - «Новая Грузия», «Новое единство за Грузию», «Европейские демократы» и «Гражданский альянс за свободу» приняли решение об объединении.

Сегодня они провели встречу и пресс-конференцию в тбилисской гостинице «Кортъярд Марриотт». С заявлением от имени объединения выступил лидер «Нового единства за Грузию» Мамука Гамкрелиде.

«Грузинская мечта завела страну в глубокую стагнацию. Каждый день этот кризис усугубляется все больше. Выборы самоуправления дают нам шанс изменить власть, основывающуюся на неформальном управлении. Ясно, что «Грузинская мечта» готова использовать все средства для сохранения власти. В таких условиях разрозненной оппозиции будет особенно трудно победить кандидата властей. Важно консолидировать и мобилизовать прозападный оппозиционный электорат для достижения общей цели - наша задача в том чтобы не был потерян ни один голос оппозиции. Мы, представленные здесь политические и общественные силы, объединяемся для решения общей задачи. Исходия из принципа «Сила в единстве»: призывает прозападные оппозиционные политические силы, общественные организации и активных членов общественности объединиться вокруг демократических принципов и максимально открытым и конкурентным путем (праймериз) выбрать общих кандидатов в мэры и сакребуло», - говорится в заявлении.






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