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«Национальное движение» начинает новую кампанию «Больше не сфальсифицируешь»


04.08.2017   17:14
«Единое национальное движение» начинает новую кампанию «Больше не сфальсифицируешь». Как сообщили в пресс-службе партии, целью штаба против фальсификации является изучение фактов нарушений и насилия в предвыборный период, «искоренение опасности повторения беззакония и беспредела, произошедших во время прошлогодних парламентских выборов». Штабом кампании «Больше не сфальсифицируешь» будут руководить Леван Бежашвили и Заза Бибилашвили.

«Все знают, что фальсификация выборов - это не только преступление, совершенное в день выборов около урн. Фальсификация - это незаконные приписки (когда в вашей квартире регистрируют чужих людей), использование административного ресурса, давление на избирателей и включение в избирательный процесс СГБ и криминального мира. Фальсификация – это насилие, которое уже началось. К примеру, в Ахалцихе жестоко избиты наш представитель Беглар Капанадзе, его 83-летний отец и сын. В оказание давления на наших кандидатов в Гурии включены криминальные авторитеты из России. Реакция властей на все это известна всем: вместо того, чтобы корцхельские зондеры сидели на скамье подсудимых, их командир Каха Каладзе является кандидатом в мэры Тбилиси... Это не будет партийным штабом. Это будет штаб для выявления любых нарушений», - говорится в заявлении «Национального движения».

«Национальное движение» обращается ко всем оппозиционным партиям и просит их сформировать единый совет против фальсификации.






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