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В городе Мюнхен у Грузии будет консульский представитель


04.08.2017   17:20
С 1 сентября текущего года в двух землях Федеративной республики Германия – Баварии и Баден-Вюртемберг граждан Грузии будет обслуживать консул Грузии.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, консульский представитель будет размещаться в городе Мюнхен, в действующем под руководством почетного консула консульском учреждении и оказывать консульские услуги соотечественникам, проживающим в Баварии и Баден-Вюртемберге.

«Данное решение внешнеполитическое ведомство приняло, исходя из численности и потребностей граждан Грузии, проживающих в этом регионе ФРГ», - сообщают в министерстве.






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