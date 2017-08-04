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Депутат «Единой России» находится в Грузии по приглашению Патриарха?
04.08.2017 18:15
Депутата Государственной думы РФ от правящей партии "Единая Россия" Артем Кавинов в Тбилиси пригласил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе российского законодателя.
Кавинов прибыл в Тбилиси в среду. В тот же день он встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II и поздравил его с именинами.
"Депутат в данный момент находится в отпуске с паломнической поездкой по Грузии. Это частный визит. Кавинов прибыл в страну по приглашению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II на его именины", — сказала сотрудница пресс-службы.
По данным пресс-службы депутата, Кавинов совершает паломнический ход по грузинским храмам, расположенным в горной местности. Российский парламентарий планирует покинуть страну в субботу.
Артем Кавинов, будучи членом комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, был в составе делегации российских депутатов, которые в Москве в июле встретились с парламентариями из Грузии — членами оппозиционной партии "Альянс патриотов".
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