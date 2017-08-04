Погранслужба Польши отказалась комментировать въезд Саакашвили в страну

04.08.2017 18:24 В пограничной службе Польши отказались комментировать, на основании какого документа экс-президент Грузии Михеил Саакашвили въехал на территорию страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя службы Агнешку Голиас.



«Согласно… закону о пограничной службе, данные в сфере пограничного контроля могут быть предоставлены только соответствующим государственным органам», — заявила она.



Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили прибыл в столицу Польши Варшаву.



Неизвестно, по каким документам он въехал в Польшу, так как Саакашвили не имеет ни грузинского, ни украинского гражданства.















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