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Погранслужба Польши отказалась комментировать въезд Саакашвили в страну
04.08.2017 18:24
В пограничной службе Польши отказались комментировать, на основании какого документа экс-президент Грузии Михеил Саакашвили въехал на территорию страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя службы Агнешку Голиас.
«Согласно… закону о пограничной службе, данные в сфере пограничного контроля могут быть предоставлены только соответствующим государственным органам», — заявила она.
Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили прибыл в столицу Польши Варшаву.
Неизвестно, по каким документам он въехал в Польшу, так как Саакашвили не имеет ни грузинского, ни украинского гражданства.
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