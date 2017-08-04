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ЕС примет санкции против Москвы из-за турбин Siemens в Крыму уже в пятницу - Reuters


04.08.2017   18:45
Европейский Союз намерен еще в течение текущего дня принять новые санкции в отношении России из-за поставки газовых турбин Siemens в Крым. Об этом в пятницу, 4 августа, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

По словам собеседников агентства, речь идет о расширении санкционного списка, куда будут включены очередные физические лица и компании. Ранее Reuters сообщало о том, что Германия предложила добавить в список несколько граждан РФ (предположительно, сотрудников российского Минэнерго) и три предприятия, включая компанию, поставившую турбины в Крым.

6 июля стало известно о поставке двух газотурбинных установок Siemens на аннексированный Россией полуостров. Немецкий концерн обвинил российских партнеров в несоблюдении условий договора, так как оборудование было предназначено для реализации проектов в Тамани, и был оговорен запрет на перемещение этих турбин в Крым. Согласно санкциям Евросоюза, европейским компаниям запрещено поставлять в Крым энергетические технологии.






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