В Германии откроется еще одно консульство Грузии

04.08.2017 19:03 В ближайшее время у Грузии в Германии появится еще один консул, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел Грузии. Воспользоваться его услугами с 1 сентября смогут соотечественники, проживающие в землях Бавария и Баден-Вюртемберге.



Германия является одной из самых популярных стран Европы среди граждан Грузии. По неофициальным данным на 2016 год там проживало до 20 тысяч грузин.



«Это решение внешнеполитическое ведомство приняло, исходя из количества и нужд граждан Грузии, проживающих в этих регионах Федеративной Республики Германия», — говорится в сообщении.



Новым консулом стал Захария Мегрелишвили. Его резиденция будет располагаться в Мюнхене при консульстве под руководством почетного консула Клауса Хипа.



На сегодняшний день в Германии действует посольство Грузии, расположенное в Берлине, а также Генеральное консульство во Франкфурте-на-Майне.















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