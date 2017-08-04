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Саакашвили намерен посетить другие города Европы после Варшавы
04.08.2017 20:32
Бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что планирует посетить другие европейские города после того, как покинет Варшаву, передает RMF.
«Я в Польше, хотя [президент Украины Петр] Порошенко не хотел, чтобы я покинул США, где я узнал о лишении гражданства. Тогда я сразу прилетел в Варшаву. Буду проводить встречи также в других европейских городах», — сказал он.
Саакашвили также сказал, что принял решение посетить Варшаву с целью обсуждения сотрудничества его партии с правящей в Польше партией «Право и справедливость».
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