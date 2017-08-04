Евросоюз расширил антироссийские санкции из-за немецких турбин в Крыму

04.08.2017 21:38 Евросоюз расширил санкции против России в ответ на поставки в Крым турбин для газовых электростанций немецкого концерна Siemens.



Как сообщила в пятницу пресс-служба Совета ЕС, "черный список", в который уже входят 37 российских компаний и более 150 граждан, пополнился пятью новыми именами.



В их числе - курирующий Крым замминистра энергетики РФ Андрей Чемезов, а также глава одного из департаментов министерства Евгений Грабчак.



Кроме того, в санкции вводятся в отношении дочки ООО "Технопромэкспорт": дочка госкорпорации "Ростех" выступала покупателем турбин в сделке с Siemens. Гендиректор компании Сергей Топор-Гилка также внесен в "черный список".



Наконец, под санкциями оказалась ЗАО «Интеравтоматика», причастная к доставке оборудования на полуосторов.



Напомним, Siemens обвинил российских контрагентов в незаконном перемещении в Крым турбин в обход санкционного режима.



В договоре, заключенном дочкой немецкой компании в РФ (ООО "Сименс технологии газовых турбин"), указывалось, что оборудование предназначено для электростанций в Тамани, однако затем турбины оказались на территории отрезанного санкциями полуострова.



В конце июня Siemens объявил о полной приостановке сотрудничества с Россией - компания отказывается от поставок в РФ энергооборудования и приостанавливает действие всех ранее заключенных контрактов в рамках госзаказа.



11 июля компания подала иск в Арбитражный суд Москвы против ООО "Технопромэкспорт". Суд оставил иск без движения до 21 августа.



В "Технопромэкспорте", напомним, настаивают, что оборудование было закуплено на вторичном рынке и модернизировано силами российских компаний. Ту же точку зрения официально отстаивает Минпромторг. В заявлении ведомства, опубликованном на прошлой неделе, говорилось, что крымские ТЭС оснастят турбинами, выпущенными в России "с использованием элементов зарубежного производства".















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