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Маккейн ответил Трампу на обвинения в подрыве отношений с Россией
04.08.2017 21:59
Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн в четверг выразил несогласие со словами президента США Дональда Трампа об ответственности Конгресса за ухудшение отношений с Россией.
В четверг Трамп на своей странице в Twitter написал, что отношения Вашингтона и Москвы "находятся на небывало и очень опасно низком уровне".
"Можете благодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам медстрахование", - отметил он.
Маккейн в своем микроблоге согласился лишь с первым высказыванием Трампа насчет "опасно низкого уровня". "Вы можете благодарить [президента России Владимира] Путина за нападение на нашу демократию, вторжение к соседям и угрозы в адрес наших союзников", -заявил сенатор.
В среду Трамп подписал ранее принятый Конгрессом закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. При этом он назвал данный документ ущербным, а некоторые его положения - нарушающими конституцию страны. Одновременно американский лидер выразил надежду на сотрудничество с Москвой.
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