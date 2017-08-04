Маккейн ответил Трампу на обвинения в подрыве отношений с Россией

04.08.2017 21:59 Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн в четверг выразил несогласие со словами президента США Дональда Трампа об ответственности Конгресса за ухудшение отношений с Россией.



В четверг Трамп на своей странице в Twitter написал, что отношения Вашингтона и Москвы "находятся на небывало и очень опасно низком уровне".



"Можете благодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам медстрахование", - отметил он.



Маккейн в своем микроблоге согласился лишь с первым высказыванием Трампа насчет "опасно низкого уровня". "Вы можете благодарить [президента России Владимира] Путина за нападение на нашу демократию, вторжение к соседям и угрозы в адрес наших союзников", -заявил сенатор.



В среду Трамп подписал ранее принятый Конгрессом закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. При этом он назвал данный документ ущербным, а некоторые его положения - нарушающими конституцию страны. Одновременно американский лидер выразил надежду на сотрудничество с Москвой.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

