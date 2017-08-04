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Саакашвили рассказал, с какой целью приехал в Польшу
04.08.2017 22:36
«Я сейчас нахожусь в Польше, дружественный Польши. Сюда я приехал по приглашению на несколько мероприятий, посвященных годовщине Варшавского восстания - героического эпизода в польской истории», - об этом в эфире программы FACE2FACE с Татьяной Даниленко заявил Михеил Саакашвили, украинский и грузинский политик, экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии.
Михеил Саакашвили, который после лишения украинского гражданства стал апатридом рассказал, что без проблем с США прилетел в Польшу.
«Я сейчас нахожусь в Польше, дружественный Польши. Я сюда приехал по приглашению на несколько мероприятий, посвященных годовщине Варшавского восстания - героического эпизода в польской истории. Я там, я с ними общался, я также общался и с украинскими товарищами и с украинской общиной », - заявил Михеил Саакашвили.
Экс-губернатор Одесской области добавил, что находиться в Польше - более безопасно и правильно в отношении Украины, чем оставаться в комфортных условиях в США. Кроме этого, Саакашвили отметил, что несмотря на лишение украинского гражданства, у него не было никаких проблем при вылете из США в Польшу.
Напомним, 26 июля Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства Саакашвили. По данным Администрации Президента, причина этого решения - предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство.
Зато сам Саакашвили заявляет, что таким образом его хотят заставить получить статус беженца, но он такой вариант категорически отвергает и будет добиваться законного права вернуться в Украину.
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