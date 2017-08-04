Саакашвили: Я буду отстаивать свое право жить в Украине - это мой дом

04.08.2017 22:41 Украинская власть будет вынуждена сделать юридический процесс относительно моего гражданства открытым. И я буду присутствовать на этом судебном процессе, где отстаивать свое право жить в Украине.



Об этом заявил украинский и грузинский политик, экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко.



«Генеральный прокурор Юрий Луценко говорит, что не причастен к тому, что меня лишили гражданства. Также он отказываете от каждого тезиса Порошенко по мне. Зато от самого Президента я не получил еще ни приказа, ни тех документов, на основании которых меня лишили гражданства », - отметил Саакашвили.



Он заверил, что сейчас собирает все необходимые документы для того, чтобы вскоре приехать в Украину и выступить в суде.



«Если власть объясняет свои действия юридической мотивацией, то, соответственно, должно быть и юридический процесс. Зато, когда комиссию из гражданства быстро собирают утром и проводят заседания без всякого предупреждения, то это не юридическим процессом », - отметил Михеил Саакашвили.



Поэтому, убежден он, украинская власть так или иначе будет вынуждена сделать этот процесс открытым и согласно всех юридических правил.



«Я очень хорошо знаю, что суды в Украине тоже полностью контролируются Порошенко через Грановского, но судебный процесс должен состояться. И я буду присутствовать на этом процессе, ведь имею право защищать себя. Я буду отстаивать свое право жить в Украине и обязательно вернусь, ведь Киев - это мой дом », - подчеркнул политик.



Также Саакашвили предположил, что судебный процесс может начаться в одном из административных судов в ближайшие дни.















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