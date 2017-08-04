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Аваков потребовал от посла не выпускать меня из США, - Саакашвили
04.08.2017 22:50
Аваков вызвал заместителя американского посла в Киеве с четким предупреждением, или требованием - не выпускать меня из США. Они хотели закрыть меня в США. Я думаю, что многие украинский мечтают быть закрытыми в Америке, но у меня несколько другие планы и другие амбиции. Об этом в эфире программы FACE2FACE с Татьяной Даниленко заявил Михеил Саакашвили, украинский и грузинский политик, экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии.
Михеил Саакашвили, который после лишения украинского гражданства стал апатридом рассказал, что без проблем из США прилетел в Польшу. Также Саакашвили отметил, что другого гражданства у него нет.
«Они очень долго искали мое другое гражданство, но именно в вашем эфире я говорил, что нет никакого другого гражданства. Поэтому они его и не нашли, но были вынуждены пойти на очень радикальный и нелегальный шаг. Они также предупредили все пограничные службы, все авиакомпании, не нужно меня впускать, но здесь речь идет не о лишении меня гражданства, а о совершенно незаконный указ президента Украины, нарушает все нормы международного законодательства и международно права », - отметил Михеил Саакашвили.
Экс-президент Грузии добавил, что лишение его украинского гражданства - это шаг, который соответствует худшим советским традициям.
«Но мы живем в 21 веке, это не эпоха коммунизма. А прихоти лидеров, которые решили, что они диктаторские полномочия на самом деле не очень действенные в демократическом мире », - отметил политик.
Михеил Саакашвили также рассказал, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в первый день лишения его украинского гражданства, выступил с четкой требованием к посольству - не выпускать его из США.
«Это правда, что Аваков вызвал заместителя американского посла в Киеве с четким предупреждением, или требованием - не выпускать меня из США. Они хотели закрыть меня в США. Я думаю, что многие украинский мечтают быть закрытыми в Америке, но у меня другие планы и другие амбиции », - добавил Саакашвили.
Напомним, 26 июля Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства Саакашвили. По данным Администрации Президента, причина этого решения - предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство.
Зато сам Саакашвили заявляет, что таким образом его хотят заставить получить статус беженца, но он такой вариант категорически отвергает и будет добиваться законного права вернуться в Украину.
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