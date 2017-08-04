Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Аваков потребовал от посла не выпускать меня из США, - Саакашвили


04.08.2017   22:50
Аваков вызвал заместителя американского посла в Киеве с четким предупреждением, или требованием - не выпускать меня из США. Они хотели закрыть меня в США. Я думаю, что многие украинский мечтают быть закрытыми в Америке, но у меня несколько другие планы и другие амбиции. Об этом в эфире программы FACE2FACE с Татьяной Даниленко заявил Михеил Саакашвили, украинский и грузинский политик, экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии.

Михеил Саакашвили, который после лишения украинского гражданства стал апатридом рассказал, что без проблем из США прилетел в Польшу. Также Саакашвили отметил, что другого гражданства у него нет.

«Они очень долго искали мое другое гражданство, но именно в вашем эфире я говорил, что нет никакого другого гражданства. Поэтому они его и не нашли, но были вынуждены пойти на очень радикальный и нелегальный шаг. Они также предупредили все пограничные службы, все авиакомпании, не нужно меня впускать, но здесь речь идет не о лишении меня гражданства, а о совершенно незаконный указ президента Украины, нарушает все нормы международного законодательства и международно права », - отметил Михеил Саакашвили.

Экс-президент Грузии добавил, что лишение его украинского гражданства - это шаг, который соответствует худшим советским традициям.

«Но мы живем в 21 веке, это не эпоха коммунизма. А прихоти лидеров, которые решили, что они диктаторские полномочия на самом деле не очень действенные в демократическом мире », - отметил политик.

Михеил Саакашвили также рассказал, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в первый день лишения его украинского гражданства, выступил с четкой требованием к посольству - не выпускать его из США.

«Это правда, что Аваков вызвал заместителя американского посла в Киеве с четким предупреждением, или требованием - не выпускать меня из США. Они хотели закрыть меня в США. Я думаю, что многие украинский мечтают быть закрытыми в Америке, но у меня другие планы и другие амбиции », - добавил Саакашвили.

Напомним, 26 июля Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства Саакашвили. По данным Администрации Президента, причина этого решения - предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство.

Зато сам Саакашвили заявляет, что таким образом его хотят заставить получить статус беженца, но он такой вариант категорически отвергает и будет добиваться законного права вернуться в Украину.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Пассажиропоток в Тбилисском и Батумском международных аэропортах достиг рекордного показателя
Срок вступления в силу поправок в закон «О контроле табака» отложен до 2022 года
В Тбилиси появится специализированный суд для бизнеса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Прокуратура Грузии обратилась к коллегам из Польши в связи с визитом в эту страну Саакашвили
У Грузии будет три консульства в Германии
Армянский полицейский сбывал фальшивую валюту
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна