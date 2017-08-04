Саакашвили: Генпрокурор признал, что моя подпись была поддельной

04.08.2017 22:57 «В разговоре с блогерами два дня назад Луценко признал, что моя подпись на документе, согласно которому меня лишили украинского гражданства - поддельная. Это Генеральный прокурор признал! Поэтому сейчас он обязан начать дело в отношении этих подделок», - об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии »заявил Михеил Саакашвили, украинский и грузинский политик, экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии.



Как отметил ведущий программы, соответствующие органы США уже уведомлены о лишении украинского гражданства Михеила Саакашвили. В частности, министр иностранных дел Грузии также заявил, что будет сотрудничать с США, чтобы достичь экстрадиции Саакашвили.



«Это действительно так, что они все сделали, чтобы забрать меня, в данном случае с США. Это советский подход к решению проблемы. Но мы сейчас живем в 21 веке, поэтому такие вещи не работают. Мы живем в демократическом мире. А то, что Порошенко надеется, что любое его решение будет поддерживать Запад, то он глубоко ошибается. Я найду путь приехать в Украину и это будет официально », - заверил Михеил Саакашвили.



В частности, что касается правовой стороны, Саакашвили рассказал, что он сделал запрос в Генеральную прокуратуру Украины.



«И сейчас у меня есть два документа. Первый - это документ, который ГПУ написала два года назад, что все дела против меня в Грузии признано политическими. Второй - в Украине на меня нет никаких уголовных дел и я не подозреваюсь в каких уголовных правонарушениях на территории Украины », - заявил Саакашвили.



Экс-резидент Грузии добавил, что с стороны ГПУ он - «абсолютно чистый». Более того, Саакашвили заявил, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что подпись на документе, согласно которому Порошенко лишил его гражданства - поддельный.



«Это признал Генеральный прокурор! Поэтому сейчас он обязан начать дело против этих подделок. А документальных оснований остановить меня нет. То, что уведомлены США, Европа и авиалинии - это меня не касается. Нет силы, которая меня остановит, я говорю это сознательно, с полной ответственностью и вы это увидите в ближайшее время », - отметил Саакашвили.



Напомним, 26 июля Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства Саакашвили. По данным Администрации Президента, причина этого решения - предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство.















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