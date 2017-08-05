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Саакашвили: Находиться в Польше более правильно по отношению к Украине


05.08.2017   12:21
Находиться в Польше более правильно по отношению к Украине, чем оставаться где-то в комфортных условиях в США, - об этом бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил в интервью, данном передаче FACE2FACE на телеканале ZIK.

«Я нахожусь в Польше, дружественной Польше. Я сюда приехал по приглашению на несколько мероприятий, посвященных годовщине Варшавского восстания... Мне кажется, что более безопасно и правильно находиться ближе к Украине, чем оставаться где-то в комфортных условиях в США», – заявил политик, передает GORDONUA.COM.

Он отметил, что проблем с тем, чтобы покинуть США, у него не было.

Депутат правящей партии Польши Малгожата Гошевская заявила, что Саакашвили находится с визитом в Польше. Он принял участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания.

После того, как Президент Украины Петр Порошенко лишил Михеила Саакашвили украинского гражданства, он больше не является гражданином ни одной страны. До поездки в Польшу Саакашвили находился в США.






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