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МИД Грузии распространяет заявление в связи с голодающими в турецкой тюрьме грузинскими гражданами


05.08.2017   18:24
Министерство иностранных дел Грузии распространяет заявление по поводу грузинских граждан, голодающих в турецкой тюрьме Мальтепе. Как сообщили «IPN» в МИДе, граждане Грузии, находящиеся в заключении в упомянутой тюрьме, требуют встречи с грузинским духовным лицом.

«В Генеральное консульство Грузии в Стамбуле поступило сообщение от родителей находящихся в заключении грузинских граждан о том, что находящиеся в тюрьме Мальтепе граждане Грузии объявили голодовку.

Консульство связалось с прокуратурой и учреждением по исполнению наказаний Стамбула, где подтвердили то, что заключенные грузинские граждане голодают. По заявлению граждан Грузии, находящихся в заключении, единственной причиной начала ими голодовки является их требование о встрече с грузинским духовным лицом.

Следует отметить, что Консульством Грузии установлена систематическая связь с заключенными в стамбульском учреждении по исполнению наказаний и за это время ими не разу не высказывалось желание о встрече с духовным лицом. Генеральное консульство систематически передает заключенным церковные предметы (свечи, иконы, молитвенники и т.д.). У заключенных в тюрьме также есть уголок для моления и администрацией тюрьмы никаких проблем им не создавалось.

После получения информации о том, что заключенные начали голодовку, в прокуратуру Стамбула было направлено письмо с просьбой о разрешении проведать их. Это разрешение консульством будет получено в понедельник, после чего произойдет встреча. Согласно информации, перепроверенной консульством в учреждении по исполнению наказаний, состояние здоровья грузинских граждан удовлетворительное», - отмечается в информации МИД.






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