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Украинцы провели рейд на границе с Польшей в ожидании Михаила Саакашвили


05.08.2017   18:26
"План перехват" из-за предположения, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, лишенный ранее украинского гражданства, возвращается в страну, был объявлен прошедшей ночью Службой безопасности Украины (СБУ) и погранслужбой на границе с Польшей. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины и член партии "Движение новых сил Михеила Саакашвили" Юрий Деревянко, передает ТАСС.

"На границе с Польшей был объявленный план перехвата из-за предположения, что Саакашвили возвращается. Границу с Польшей искусственно заблокировали", - написал депутат в Facebook уточнив, что "случилось это на пункте пропуска "Краковець" по прямому указанию из администрации президента [Петра Порошенко]".

По словам Деревянко, его автомобиль усиленно досмотрели. "Искали в багажнике Саакашвили. Вся эта комедия стала причиной многокилометровых заторов", - отметил парламентарий. Как рассказал Деревянко, пограничники применили специальное устройство для блокирования движения автомобилей. И хотя сам пункт пропуска был пуст, отмечает депутат, людей вынудили стоять в многокилометровой очереди. В это время, по словам Деревянко, машины пограничников прочесывали поля вокруг таможни в поисках Саакашвили.

Депутат считает, что "это нарушение не только украинского законодательства, но и международных соглашений. Деревянко обратился к Порошенко "прекратить издеваться над гражданами Украины". "Михеил Саакашвили публично сообщит о дате своего возвращения на Украину, о чем он неоднократно заявлял", - подчеркнул парламентарий.

Михеил Саакашвили 4 августа прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 73 годовщины Варшавского восстания.






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