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Минюст делает «бизнес» на арестованном имуществе
05.08.2017 20:03
Национальное бюро по исполнению министерства юстиции Грузии открыло онлайн-магазин для реализации арестованного имущества. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Национальное бюро по исполнению предлагает гражданам новый сервис – электронный магазин. На сайте будет размещаться информация об имуществе, арестованном в ходе исполнения по цене 80% от рыночной стоимости», — говорится в сообщении.
Лоты будут выставляться на сайте www.eshop.nbe.gov.ge – принять участие в торгах могут и физические, и юридические лица. Для того, чтобы приобрести желаемую вещь, необходимо зайти на сайт и оплатить покупку.
Вещь будет выставляться в онлайн-магазине за 5-8 дней до аукциона.
Согласно законодательству Грузии имущество, арестованное за долги, продается на аукционе. В электронный магазин оно попадет еще до аукциона, в случае соглашения между кредитором и должником.
Реализация имущества для возмещения банковских и налоговых долгов является, согласно закону, одной из функций Национального бюро по исполнению министерства юстиции Грузии.
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