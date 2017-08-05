Минюст делает «бизнес» на арестованном имуществе

05.08.2017 20:03 Национальное бюро по исполнению министерства юстиции Грузии открыло онлайн-магазин для реализации арестованного имущества. Об этом сообщается на сайте ведомства.



«Национальное бюро по исполнению предлагает гражданам новый сервис – электронный магазин. На сайте будет размещаться информация об имуществе, арестованном в ходе исполнения по цене 80% от рыночной стоимости», — говорится в сообщении.



Лоты будут выставляться на сайте www.eshop.nbe.gov.ge – принять участие в торгах могут и физические, и юридические лица. Для того, чтобы приобрести желаемую вещь, необходимо зайти на сайт и оплатить покупку.



Вещь будет выставляться в онлайн-магазине за 5-8 дней до аукциона.



Согласно законодательству Грузии имущество, арестованное за долги, продается на аукционе. В электронный магазин оно попадет еще до аукциона, в случае соглашения между кредитором и должником.



Реализация имущества для возмещения банковских и налоговых долгов является, согласно закону, одной из функций Национального бюро по исполнению министерства юстиции Грузии.















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