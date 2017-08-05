Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Минюст делает «бизнес» на арестованном имуществе


05.08.2017   20:03
Национальное бюро по исполнению министерства юстиции Грузии открыло онлайн-магазин для реализации арестованного имущества. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Национальное бюро по исполнению предлагает гражданам новый сервис – электронный магазин. На сайте будет размещаться информация об имуществе, арестованном в ходе исполнения по цене 80% от рыночной стоимости», — говорится в сообщении.

Лоты будут выставляться на сайте www.eshop.nbe.gov.ge – принять участие в торгах могут и физические, и юридические лица. Для того, чтобы приобрести желаемую вещь, необходимо зайти на сайт и оплатить покупку.

Вещь будет выставляться в онлайн-магазине за 5-8 дней до аукциона.

Согласно законодательству Грузии имущество, арестованное за долги, продается на аукционе. В электронный магазин оно попадет еще до аукциона, в случае соглашения между кредитором и должником.

Реализация имущества для возмещения банковских и налоговых долгов является, согласно закону, одной из функций Национального бюро по исполнению министерства юстиции Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Пассажиропоток в Тбилисском и Батумском международных аэропортах достиг рекордного показателя
Срок вступления в силу поправок в закон «О контроле табака» отложен до 2022 года
В Тбилиси появится специализированный суд для бизнеса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Прокуратура Грузии обратилась к коллегам из Польши в связи с визитом в эту страну Саакашвили
У Грузии будет три консульства в Германии
Армянский полицейский сбывал фальшивую валюту
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна