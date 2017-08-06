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Маргвелашвили: США начинают занимать очень принципиальную позицию


06.08.2017   12:35
Соединенные Штаты Америки начинают занимать очень принципиальную позицию, тем самым, давая России посыл, что агрессивные действия, бряцание оружием, притеснение, оккупация, аннексия соседа неприемлемы, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в эфире телекомпании «Имеди», оценив визит в Грузию вице-президента США Майка Пенса.

«Заключительной частью этого посыла была позиция господина Пенса, которую он зафиксировал в Грузии, зафиксировал в то время, когда мы совместно проводили учения вместе с силами объединенных штабов, и зафиксировал очень ясно. Более того, речь шла не только о политике непризнания, речь шла о крайне ясных посылах: Грузия станет членом НАТО и это решение Бухарестского саммита 2008 года, но для нас всегда важно новое усиление и укрепление этой позиции со стороны новой американской администрации, что Грузия станет членом НАТО. Для всех также важно то, что территориальная целостность Грузии восстановится. Важны оба этих посыла», - заявил президент.






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