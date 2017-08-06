Каладзе обещает заняться визуальным стандартом Тбилиси

06.08.2017 14:10 Кандидат на пост мэра Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе в случае победы на выборах обещает заняться разработкой визуальных стандартов столицы Грузии.



«У любого цизилизованного современного города есть стандарт дизайна. Это означает стандартизацию общей эстетики города, его районов и улиц, сочетания цветов, выработку четких правил размещения баннеров, определение шрифта вывесок и в общем приведения в порядок эстетической стороны и гармонизации с характером города в целом», — сказал Каладзе в видеобращении, опубликованном на странице в фейсбуке.



Каладзе отметил, что для гармонизации дизайна Тбилиси следует подключить квалифицированных специалистов и учесть мировой опыт. «Тбилиси должен стать городом, полным жизни», — сказал Каладзе, напомнив о девизе своей предвыборной кампании.



«Безусловно, одной из важнейших частей дизайна города должен стать и уникальный грузинский алфавит», — считает Каладзе. По его словам, «баннеры, указатели, стихийно освоенные тротуары, витрины, бесконтекстный дизайн – незамедлительное приведение в порядок всего этого будет содействовать росту туристической и бизнес привлекательности».



Выборы мэра Тбилиси, а также выборы мэров еще четырех городов и органов местной власти, пройдут в конце октября 2017 года. Предвыборная кампания начнется в конце августа, то есть за 60 дней до голосования.



Сегодня мэром Тбилиси является представитель правящей партии «Грузинская мечта» Давид Нармания. Согласно опросам общественного мнения, жители Тбилиси негативно оценивают его работу.



Также за пост мэра будут бороться бывший телеведущий и заместитель гендиректора телеканала «Рустави-2» Заал Удумашвили от партии «Единое национальное движение», депутат Элене Хоштария от партии «Европейская Грузия», независимый депутат сакребуло Тбилиси Алеко Элисашвили и Тенгиз Шергелашвили от партии экс-спикера парламента Грузии Давида Усупашвили «Движение строительства».



"Новости-Грузия"











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