Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Совбез ООН ввел новые санкции против Северной Кореи


06.08.2017   18:01
Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, расширяющую санкции против КНДР. Решение принято после проведения Пхеньяном двух запусков межконтинентальных баллистических раке, сообщает русская служба Би-би-си.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Резолюция также предусматривает санкции против лиц, связанных с северокорейской ядерной программой.

Пхеньян в июле провел два испытания, заявив, что теперь вся территория США находится в зоне поражения северокорейских ракет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Пассажиропоток в Тбилисском и Батумском международных аэропортах достиг рекордного показателя
Срок вступления в силу поправок в закон «О контроле табака» отложен до 2022 года
В Тбилиси появится специализированный суд для бизнеса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Прокуратура Грузии обратилась к коллегам из Польши в связи с визитом в эту страну Саакашвили
У Грузии будет три консульства в Германии
Армянский полицейский сбывал фальшивую валюту
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна