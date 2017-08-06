Совбез ООН ввел новые санкции против Северной Кореи

06.08.2017 18:01 Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, расширяющую санкции против КНДР. Решение принято после проведения Пхеньяном двух запусков межконтинентальных баллистических раке, сообщает русская служба Би-би-си.



Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты.



Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Резолюция также предусматривает санкции против лиц, связанных с северокорейской ядерной программой.



Пхеньян в июле провел два испытания, заявив, что теперь вся территория США находится в зоне поражения северокорейских ракет.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

