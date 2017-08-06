Квирикашвили: Грузия никогда не забудет героев, павших за ее светлое будущее

06.08.2017 20:36 Грузия никогда не забудет героев, павших за ее светлое будущее, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в Тбилисском международном аэропорту, куда доставили тело погибшего в Афганистане грузинского бойца Мдинари Бебиашвили.



«Огромная боль для всей Грузии – потеря 26-летнего Мдинари Бебиашвили. Хочу в первую очередь выразить соболезнования членам его семьи и близким, а также пособолезновать всей стране. Грузия никогда не забудет героев, павших за ее светлое будущее», - заявил премьер.



Младший сержант 23-го пехотного батальона II пехотной бригады ВС Грузии Мдинари Бебиашвили, с апреля участвовал в миссии «Решительная поддержка» на авиабазе Баграм. Он погиб 3 августа в результате нападения на территорию авиабазы Баграм в ходе совместного моторизированного патрулирования.



Младший сержант Мдинари Сабаевич Бебиашвили (23.10.1991) служил в ВС Грузии с 2010 года. Он дважды участвовал в миссии Международных сил по содействию безопасности (ISAF) в Афганистане - в 2012 и 2014 годах. Награжден медалями «За участие в миротворческих операциях».















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