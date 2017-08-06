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Маргвелашвили: Сержант Бебиашвили погиб, защищая глобальную безопасность


06.08.2017   21:25
Сержант Мдинари Бебиашвили погиб, защищая глобальную безопасность, в борьбе за интересы Грузии, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил журналистам в Тбилисском международном аэропорту, куда доставили погибшего в Афганистане грузинского военного.

В связи с гибелью военнослужащего президент выражает соболезнования семье Бебиашвили и всей Грузии.

«Сержант Мдинари Бебиашвили погиб, защищая глобальную безопасность. Он погиб в борьбе за интересы Грузии. Соболезную его семье, соратникам, грузинским Вооруженным силам, всему нашему народу в связь с гибелью своего храбреца», - заявил президент.

Младший сержант 23-го пехотного батальона II пехотной бригады ВС Грузии Мдинари Бебиашвили, с апреля участвовал в миссии «Решительная поддержка» на авиабазе Баграм. Он погиб 3 августа в результате нападения на территорию авиабазы Баграм в ходе совместного моторизированного патрулирования.






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