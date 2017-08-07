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Начат прием апелляционных заявлений абитуриентов
07.08.2017 11:35
С сегодняшнего дня начался прием апелляционных заявлений абитуриентов.
По информации Национального центра оценки и экзаменов, апелляционные заявления будут приниматься с 10:00 часов до 18:00 часов 7 августа только в электронном виде на веб-странице online.naec.ge и www.naec.gov.ge
Абитуриенты могут добавить/изменить образовательные программы до 18:00 часов 11 августа.
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