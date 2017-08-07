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Саакашвили намерен вернуться в Украину только легальным путем
07.08.2017 12:18
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили сегодня покинет Польшу, однако, неизвестно, куда он отправится Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что не будет пытаться нелегально вернуться на Украину, передает ТАСС.
"Я не всегда путешествую с комфортом. Но поездка в багажнике не относится к числу любимых мной способов путешествовать", - сказал в воскресенье на встрече с журналистами в Варшаве политик, заверив, что намерен пересекать границу легально.
"Я изучаю законодательную базу и отправлюсь туда [на Украину], когда буду готов. Власть не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев", - сказал он, выразив уверенность, что жители Украины находятся на его стороне. "Я хочу, чтобы Украина была европейской державой. И я хочу быть частью этого процесса", - отметил он.
Саакашвили информировал, что Польшу он намерен покинуть в понедельник, не раскрыв, куда собирается отправиться.
Михеил Саакашвили 4 августа прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания.
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