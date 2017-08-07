Арешидзе: «Нам нужно быть осторожными: наш мир хрупок, а угрозы - разнообразны!»

07.08.2017 12:37 «Спустя некоторое время после событий 2008 года представители западных политических элит в оправдание своей беспомощности говорили, что грузинские власти также были виновны, что Запад предупреждал Саакашвили, но он их не послушал и пошел на такой шаг. В международном информационном пространстве зачинщиками войны объявлялась как Грузия, так и Россия... Исходя из этого, Запад ограничился заявлениями, документом от 12 августа 2008 года и резолюциями, которые принимались в мировых или европейских структурах. Сегодня на Западе тогдашнюю позицию считают ошибочной», - заявил эксперт Мамука Арешидзе в интервью газете «Квирис палитра».



«Мы уже увидели, что в документе Конгресса США одной из причин антироссийских санкций была указана оккупация грузинских территорий. Законопроект подписал и президент Трамп. Американцы явно пытаются исправить допущенные 9 лет назад ошибки, но если бы не события в Сирии и Украине, я сомневаюсь, что Запад ввел бы против России такие строгие санкции из-за Грузии. К сожалению, такова судьба маленьких стран - большие страны часто используют их для проведения своих политических интересов. И сейчас Грузия находится в эпицентре геополитических колебаний. Две сверх-державы играют мускулами на территории Грузии. На первый взгляд, в одной маленькой стране такие игры невозможны, но факт... Военные части обеих стран проводят на территории Грузии учебные маневры: Россия - в неконтролируемых Грузией Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии, а США - на контролируемой нами территории. Пенс приехал в Тбилиси, Путин едет в Сухуми и т.д. Мне кажется, что наше общество недооценивает события в этом направлении», - отметил в беседе с корреспондентом издания Мамука Арешидзе.



«Визиты и заявления фигур такого масштаба как Майк Пенс не бывают случайными, как и приезд Путина в Сухуми. Всем очевидно, что эти визиты связаны друг с другом. Я уверен, что и Путин сделает в Сухуми не менее громкие заявления. Такой силы, какая есть за Пенсом, за Путиным нет, но Россия пытается показать, что не собирается отступать ни в одном направлении, а Грузия становится разменной монетой в игре этих двух сверх-держав. Возможно, это касается не только Грузии, а всего Южного Кавказа, но наша страна для региона имеет особое значение. Для Грузии угрозы есть всегда - мы живем в процессе создания нового геополитического порядка. США еще не определились с внешнеполитическими критериями, Россия также испытывает проблемы на многих направлениях. В Сирии тоже все развивается не так, как представляли себе Москва или Вашингтон. Так что формируется новый мировой порядок, на что потребуется время», - продолжил респондент.



«В ближайшие десятилетия на Ближнем Востоке ситуация не успокоится. Там начался очень болезненный процесс распада государств и формирования новых государств. Многие удивлялись, что на фоне того хаоса и противостояния, которые были вокруг нас в последние годы, в Грузии сохранялся мир, если не считать провокации и т.н. бордеризацию. Но я уверен, что у этого процесса были подводные течения, невидимые события - противостояние между США и Россией на Кавказе было сравнительно скрытым... Наш мир хрупок, а угрозы - разнообразны и остры, поэтому нам нужно быть осторожными. Пока Абхазия и т.н. т.н. Южная Осетия находятся в нынешнем положении, пока там расположены российские базы, до тех пор над Грузией дамокловым мечом будет висеть вопрос безопасности и у нас не будет полноценной государственности и степень угрозы будет очень высокой», - заключил эксперт.















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