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Израиль планирует закрыть представительство канала «Аль-Джазира» в Иерусалиме
07.08.2017 12:49
Израиль намерен закрыть представительство канала «Аль-Джазира» в Иерусалиме. У журналистов арабского телеканала вскоре будет отозвана аккредитация. Об этом по данным Reuters сообщил министр связи Израиля, передает радио «Эхо Москвы».
Глава израильского Министерства региональной кооперации Аюб Кара обвинил телеканал в поддержке терроризма и заявил, что в израильском эфире вещать он вскоре не будет. Речь идет как о кабельном, так и о спутниковом вещании. Затронет это и арабскую, и англоязычную редакции. Для закрытия понадобится внести ряд изменений в законодательство. Ранее о намерениях закрыть офис Аль-Джазиры в Иерусалиме у себя в фейсбуке сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Глава кабинета высказал недовольство тем, как катарский канал освещал ситуацию с усиленными мерами безопасности около Храмовой горы и конфликтами на этой почве между мусульманами и израильской полицией. Свои претензии к телеканалу есть и в арабских странах. Власти этих стран Иордания и Саудовская Аравия закрыли у себя офисы «Аль-Джазиры», а в Египте доступ к сайту вещающего из Дохи телеканала был запрещен.
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