Экстрадиция Михеила Саакашвили - оппозиция заявляет о неадекватности власти Грузии

07.08.2017 13:13 Ни одна демократическая страна не относится серьезно к требованию Грузии об экстрадиции Михеила Саакашвили - такой отзыв последовал со стороны оппозиции за визитом бывшего президента Грузии в Польшу, и заявлениями, сделанными польскими законодателями на данную тему.



По их словам, требование Тбилиси неадекватное, что, прежде всего, вредит Грузии.



"Тем самым государству наносится громадный вред, поскольку весь мир видит, что у Грузии неадекватная власть, которая носится с какими –то иллюзиями"- заявил председатель парламентской фракции "Национальное движение" Роман Гоциридзе.



Член парламентской фракции "Европейская Грузия - движение за свободу", Георгий Тугуши заявил, что "ни одно демократическое государство не отнесется серьезно к требованию экстрадиции, когда они знают, что существуют явные политические основания преследования".



Вчера польский депутат Мальгоржата Госиевска распространила в социальной сети заявление в связи с приездом Михеила Саакашвили в Варшаву, где было сказано, что ни одно государственное учреждение Польши не получало письма об экстрадиции Михеила Саакашвили.



По ее же словам, "дружелюбие и уважение, чем поляки пронизаны к Михеилу Саакашвили, является всеобщим, и не зависит от внутренних противостояний и политических симпатий".

















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