Угулава: Слепому ясно, что в условиях оккупации не может быть никакого урегулирования отношений с Россией

07.08.2017 14:29 В связи с 9 годовщиной августовской войны "Европейская Грузия" в Глдани, в сквере Героев, погибших за единство, устроила выставку о российской оккупации Грузии, и пропаганде.



По заявлению одного из лидеров "Европейской Грузии", Гиги Угулава, эта выставка является напоминанием обществу, "особенно в сегодняшний день, когда русский фашизм поддерживается Россией в Грузии, и других постсоветских странах, и, к сожалению, находит плодотворную почву, поскольку часто поощряется нынешней властью".



В контексте российской оккупации Угулава отозвался на ожидаемый визит президента РФ Владимира Путина в Абхазию, и отметил:



"Думаю, уже и слепому ясно, что в условиях оккупации никакого урегулирования с Россией нет, и не может произойти, когда четко есть оккупант. Эти уличные термины не работают в международной политике. Чем более четко осознает наша власть, что челобитье не дает ничего, и что Грузия должна быть в повестке дня международных отношений вместе с Украиной, тем больше мы сможем осуществить превенцию таких событий. Безнаказанность всегда поощряет действие агрессора. Соответственно один визит, возможно, сам по себе ничего не меняет, но является четким проявлением этого. Вопрос Грузии должен вернуться в повестку дня международных отношений"- заявил Угулава.



По словам еще одного лидера партии Елены Хоштария, у российской агрессии и оккупации вековая история, которая не достигла цели, и никогда не достигнет ее.



"Данная выставка также является историей того, как, несмотря на такую российскую агрессию, Грузия смогла сохранить государственность. Смогла это за счет того, что люди жертвовали собой, и мы никогда не должны забывать того, что все поколения обязаны сохранить нашу государственность, и восстановить территориальную целостность. У российской агрессии и оккупации вековая история, которая не достигла, и никогда не достигнет своей цели"- заявила Елена Хоштария.



К информации, та же выставка завтра переедет на ингурский мост.

















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