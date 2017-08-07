Венецианская комиссия попытается способствовать нахождению компромисса между грузинскими властями и оппозицией

07.08.2017 14:59 По заявлению секретаря Венецианской комиссии Томаса Маркерта, Венецианская комиссия на запланированной 6 сентября в Страсбурге встрече попытается способствовать нахождению компромисса между сторонами.



Как отметил Томас Маркерт, несколько оппозиционных партий уже подтвердили готовность к участию во встрече. По его же словам, к встрече готово и правительство Грузии.



В связи с запланированной на 6 сентября в Страсбурге встречей Маркерт «не ожидает каких-либо помех».



«Перед тем, как было сделано такое предложение, мои коллеги контактировали с представителями правительства Грузии, и они желали подобную встречу. Соответственно, весьма вероятно, что 6 сентября в Страсбурге пройдет встреча между оппозицией и представителями большинства. Венецианская комиссия на этой встрече попытается способствовать нахождению компромисса между сторонами», - заявил Томас Маркерт.



Как известно, встреча должна быть посвящена вопросу конституционных изменений.















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