Визит Путина в Абхазию не принесет России никакого результата - советник президента

07.08.2017 17:49 По мнению советника президента по внешним вопросам, Тенгиза Пхаладзе, визит президента РФ Владимира Путина в Абхазию является частью единого сценария, которой Россия планирует легитимацию исторической несправедливости, и которую уже столько времени проводит на оккупированных территориях Грузии.



Пхаладзе убежден, что данный визит не может принести никаких результатов России.



"Я уверен, что этот т.н. визит не принесет никакого результата Российской Федерации. Убежден и в том, что территориальная целостность Грузии обязательно будет восстановлена как раз таки по международному сотрудничеству и включенности, и такой поддержкой наших друзей, какая совсем недавно была выражена в ходе визита вице-президента США в Грузию"- заявил Тенгиз Пхаладзе.



По его же словам, поддержка Соединенных Штатов является ответом на агрессивные действия, осуществляемые Россией по отношению Грузии и других государств.

















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