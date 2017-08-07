Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Визит Путина в Абхазию не принесет России никакого результата - советник президента


07.08.2017   17:49
По мнению советника президента по внешним вопросам, Тенгиза Пхаладзе, визит президента РФ Владимира Путина в Абхазию является частью единого сценария, которой Россия планирует легитимацию исторической несправедливости, и которую уже столько времени проводит на оккупированных территориях Грузии.

Пхаладзе убежден, что данный визит не может принести никаких результатов России.

"Я уверен, что этот т.н. визит не принесет никакого результата Российской Федерации. Убежден и в том, что территориальная целостность Грузии обязательно будет восстановлена как раз таки по международному сотрудничеству и включенности, и такой поддержкой наших друзей, какая совсем недавно была выражена в ходе визита вице-президента США в Грузию"- заявил Тенгиз Пхаладзе.

По его же словам, поддержка Соединенных Штатов является ответом на агрессивные действия, осуществляемые Россией по отношению Грузии и других государств.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси будет построено 10 мостов
Юристы обсуждают возможность создания специализированного суда для бизнес-тяжб
Всемирный банк помог отреставрировать грузинский монастырский комплекс Давид-Гареджи
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
72% опрошенных не собираются переезжать из Армении
Азербайджан и Казахстан проводят совместные военно-морские учения
МИД Армении выясняет подробности трагедии на востоке Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна