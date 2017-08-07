Саакашвили: Путин хочет прихватить себе Беларусь

07.08.2017 17:58 По мнению Михеила Саакашвили, после маневров «Запад-2017» часть российских войск может остаться на территории Беларуси. Российские военные могут быть использованы как для действий против Украины, так и для оккупации Беларуси, считает политик.



Как сообщает Радио Рация, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области во время встречи с украинцами в Варшаве объяснил, почему он считается «адвокатом» Александра Лукашенко в Европе.



«Я всегда был адвокатом Беларуси. Я считал, что независимость Беларуси – высшая ценность, так как, если не будет Беларуси как независимого государства, то о чем вообще говорить? И эта угроза не исчезла. Конечно, я за свободу белорусского народа, я уверен, что у демократического будущего страны вообще нет никакой альтернативы, так как белорусы – один из наиболее продвинутых народов в мире. Но с другой стороны, нужно бороться за независимость, защищать независимость и учитывать все факторы», – заявил Саакашвили.



«Я думаю, что на данный момент Путин, с Лукашенко или без него, хочет прихватить себе Беларусь, и мы не должны давать ему такой возможности», – отметил он.



belsat.eu











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