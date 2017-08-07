Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: Путин хочет прихватить себе Беларусь


07.08.2017   17:58
По мнению Михеила Саакашвили, после маневров «Запад-2017» часть российских войск может остаться на территории Беларуси. Российские военные могут быть использованы как для действий против Украины, так и для оккупации Беларуси, считает политик.

Как сообщает Радио Рация, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области во время встречи с украинцами в Варшаве объяснил, почему он считается «адвокатом» Александра Лукашенко в Европе.

«Я всегда был адвокатом Беларуси. Я считал, что независимость Беларуси – высшая ценность, так как, если не будет Беларуси как независимого государства, то о чем вообще говорить? И эта угроза не исчезла. Конечно, я за свободу белорусского народа, я уверен, что у демократического будущего страны вообще нет никакой альтернативы, так как белорусы – один из наиболее продвинутых народов в мире. Но с другой стороны, нужно бороться за независимость, защищать независимость и учитывать все факторы», – заявил Саакашвили.

«Я думаю, что на данный момент Путин, с Лукашенко или без него, хочет прихватить себе Беларусь, и мы не должны давать ему такой возможности», – отметил он.

belsat.eu





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси будет построено 10 мостов
Юристы обсуждают возможность создания специализированного суда для бизнес-тяжб
Всемирный банк помог отреставрировать грузинский монастырский комплекс Давид-Гареджи
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
72% опрошенных не собираются переезжать из Армении
Азербайджан и Казахстан проводят совместные военно-морские учения
МИД Армении выясняет подробности трагедии на востоке Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна