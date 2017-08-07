Саакашвили рассказал, как без проблем прилетел из США в Польшу по украинскому паспорту

07.08.2017 18:43 Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявляет, что беспрепятственно въехал в Польшу по украинскому паспорту.



"Я считаю, этот паспорт, которым я очень горжусь, - не игрушка. ... Я решил, что не только я так думаю. Я поехал в аэропорт в Америке, сел в самолет. Они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов, хотя Аваков (глава МВД Украины - ред.) и вызвал к себе действующего посла США предупредить, чтобы меня не выпускали по этому паспорту, потому что он недействительный. Потом я приехал в Польшу, мне улыбнулись и сказали: "Добро пожаловать", - сказал М.Саакашвили на встрече с представителями варшавского Евромайдана, соответствующее видео он выложил на своей странице в Facebook.



М.Саакашвили также продемонстрировал свой паспорт для выезда за границу.



Ранее М.Саакашвили заявлял, что беспрепятственно приехал из США в Польшу, не прибегая к дипломатической помощи: "Они предупредили все пограничные службы, все авиакомпании, что не нужно меня пускать... У меня не было никаких проблем с тем, чтобы покинуть Соединенные Штаты. Хотя Аваков в первый же день вызывал, насколько я знаю от американцев, заместителя американского посла в Киеве с предупреждением или с требованием меня не выпускать из Соединенных Штатов".



26 июля стало известно, что президент Украины П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили.



В администрации президента Украины пояснили, что такое решение было принято по представлению Государственной миграционной службы. Комиссия по вопросам гражданства при президенте поддержала ходатайство о прекращении гражданства М.Саакашвили и рекомендовала главе государства принять соответствующее решение.



При этом на сайте Государственной миграционной службы было размещено сообщение, в котором указано, что материалы по М.Саакашвили были предоставлены Генпрокуратурой.















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