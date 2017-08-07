В июле «Грузинская мечта» получила пожертвований на 1 270 000 лари

07.08.2017 19:02 В июле текущего года больше всего пожертвований получила "Грузинская мечта" По данным Службы государственного аудита, пожертвования "Грузинской мечты-демократическая Грузия" в июле составили 1 270 000 лари.



В тот же период 36 235 лари в виде пожертвований получила "Европейская Грузия - движение за свободу". "Национально- демократическая партия" в виде пожертвования получила 11 092 лари, "Шишка"- 8 300 лари. Избирательный фонд Алеко Элисашвили – 3 120 лари, "Единая коммунистическая партия Грузии" – 268 лари, "Грузия за мир"- 200 лари. ЕНД- 102 лари, "Республиканская партия"- 20 лари.



В целом пожертвования избирательных субъектов в июле составили 1 329 337,50 лари.



















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