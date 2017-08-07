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Грузия направила в Польшу запрос на установление местонахождения Саакашвили
07.08.2017 19:45
Министерство юстиции Грузии направило официальный запрос к польским коллегам о местонахождении экс-президента Грузии и бывшего гражданина Украины Михеила Саакашвили, приводит агентство Polska Agencija Prasowa слова пресс-секретаря Окружной прокуратуры Варшавы Лукаша Лапиньского.
По его словам, запрос от грузинского Минюста поступил в понедельник, 7 августа.
"В связи с полученным запросом соответствующие меры поручено принять Пограничной охране и полиции", - отметил он.
Как ранее сообщалось, 4 августа Михеил Саакашвили приехал в Польшу, где принял участие в памятном мероприятии, посвященном Варшавскому восстанию. Экс-президент Грузии заявил, что не пересекал украинско-польскую границу и прибыл в Варшаву из Соединенных Штатов.
В Главной прокуратуре Грузии заявили, что в отношении Саакашвили на родине возбуждено четыре уголовных дела, а ему самому грозит до 11 лет лишения свободы.
Напомним, в конце июля президент Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Михеила Саакашвили. Украинский паспорт грузинский политик получил в мае 2015 года.
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