Каладзе: Ночному Тбилиси требуются безопасность и соответствующие регуляции

07.08.2017 20:22 Кандидат в мэры Тбилиси от партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Каха Каладзе отзывается на краткое обозрение, подготовленное "Инновационным Тбилиси" в связи с "ночным городом".



Кандидат в мэры на официальной странице "Инновационного Тбилиси" социальной сети Facebook пишет, что проблемам столицы необходимо комплексное решение.



"Я рад, что тема вызвала ваш интерес. Спор об этом уже доказательство того, что раз существует, и хаотически развивается ночная экономика, ей необходима забота и правильный менеджмент. У Тбилиси есть большие и маленькие проблемы, касающиеся города и его жителей. Всем этим следует комплексно и одновременно заняться"- пишет Каха Каладзе на странице "Инновационного Тбилиси".



По его же словам, ночному Тбилиси необходимы безопасность, регуляции, и выбор соответствующих локаций.



"Ночному Тбилиси необходимы безопасность, соответствующие регуляции (шум, выбор локаций), распределение в кварталах, поощрение и содействие стартап проектов. Мы ничего нового не придумываем. Существует европейский, мировой опыт, и мы подгоним его под развитие ночной экономики Тбилиси"- заявил кандидат в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты".



После видеообращения, распространенного несколько дней назад Кахой Каладзе, где он говорит о развитии ночной жизни в столице, на странице "Инновационного Тбилиси" в социальной сети Facebook было опубликовано краткое обозрение в связи с "ночным городом". Согласно обозрению, новое направление развития города в мире, развитие т.н. ночной жизни содействует развитию туризма, и создает новые рабочие места.



















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