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Министр культуры выступает за ужесточение законодательства в отношении наркореализаторов
08.08.2017 10:48
Министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе считает, что в отношении реализаторов наркотических средств должны предприниматься строжайшие меры.
Как заявил Гиоргадзе в беседе с журналистами, комментируя тему, по его личному мнению, в этом направлении законодательство должно быть максимально ужесточено.
«Когда мы говорим о реализаторах наркотических средств, думаю, не имеет значение, будет то GEM FEST или какое-нибудь другое мероприятие, или просто в повседневной жизни, однозначно в отношении наркореализаторов должны предприниматься строжайшие меры. По моему личному мнению, законодательство должно быть максимально ужесточено», - заявил Михаил Гиоргадзе.
Напомним, что в последние дни несколько десятков человек, участников GEM fest были доставлены в зугдидскую больницу с наркотическим отравлениям. Одну 22-летнюю девушку спасти не удалось.
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