В парламенте Грузии пройдет выставка «Война в нашем объективе»

08.08.2017 10:51 В связи с 9-й годовщиной августовской войны 2008 года сегодня во дворе тбилисского дворца парламента Грузии пройдет выставка «Война в нашем объективе».



Как сообщают в пресс-службе грузинского парламента, на выставке будут представлены фото, сделанные фоторепортерами – Георгием Абдаладзе, Зурабом Курцикидзе, Иваном Шламовым, Нодаром Цхвирашвили и Глебом Гараничем.



Вход на выставку свободный.















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