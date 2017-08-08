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В парламенте Грузии пройдет выставка «Война в нашем объективе»
08.08.2017 10:51
В связи с 9-й годовщиной августовской войны 2008 года сегодня во дворе тбилисского дворца парламента Грузии пройдет выставка «Война в нашем объективе».
Как сообщают в пресс-службе грузинского парламента, на выставке будут представлены фото, сделанные фоторепортерами – Георгием Абдаладзе, Зурабом Курцикидзе, Иваном Шламовым, Нодаром Цхвирашвили и Глебом Гараничем.
Вход на выставку свободный.
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