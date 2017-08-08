Квирикашвили: В сердце каждого грузина горит свеча в память о героях, погибших во время августовской войны

08.08.2017 13:04 Премьер-министр Грузии вместе с членами правительства на братском кладбище Мухатгверди почтил память бойцов, погибших в российско-грузинской войне 2008 года.



Вместе с премьером на месте присутствовали представители кабинета министров, а также руководитель государственной службы ветеранов. Они возложили венок к мемориалу героев.



«8 августа – тяжелейший день в новейшей истории Грузии. Я хочу преклониться перед всеми героями, кто не пожалел жизни за свою родину. В сердце каждого грузина горит свеча в память о них», - заявил Георгий Квирикашвили.



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

















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