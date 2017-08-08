Михаил Саакашвили покинул Польшу - СМИ

08.08.2017 14:45 Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили покинул Польшу. Об этом на странице в «Твиттере» сообщает польская радиостанция ZET.



«Разыскиваемый грузинскими властями Михеил Саакашвили выехал из Польши», - сообщила радиостанция.

Примечательно, что власти Грузии обратились к Польше с просьбой установить, находится ли бывший президент Михеил Саакашвили на территории Польши.



Как отметил представитель окружной прокуратуры, соответствующий запрос из Минюста Грузии был получен варшавской прокуратурой.















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