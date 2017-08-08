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Михаил Саакашвили покинул Польшу - СМИ


08.08.2017   14:45
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили покинул Польшу. Об этом на странице в «Твиттере» сообщает польская радиостанция ZET.

«Разыскиваемый грузинскими властями Михеил Саакашвили выехал из Польши», - сообщила радиостанция.
Примечательно, что власти Грузии обратились к Польше с просьбой установить, находится ли бывший президент Михеил Саакашвили на территории Польши.

Как отметил представитель окружной прокуратуры, соответствующий запрос из Минюста Грузии был получен варшавской прокуратурой.






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