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Саакашвили находится в Вильнюсе, где участвует в акции протеста у российского посольства


08.08.2017   14:52
Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, приехал в Вильнюс, где принял участие в митинге протеста у российского посольства, передает корреспондент РИА Новости.

На вопрос журналистов о возможности получения литовского паспорта Саакашвили ответил, что он стремится вернуть свое украинское гражданство.

"Я должен вернуть свое украинское гражданство, которое было отнято незаконно. Множество украинцев озлоблены и будут чувствовать себя обманутыми, если я не буду бороться", — сказал он.

Ранее европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс предлагал рассмотреть возможность предоставления Саакашвили гражданства Литвы.

Президент Петр Порошенко 26 июля лишил Саакашвили украинского гражданства из-за того, что тот предоставил о себе неверную информацию при его получении. Сам Саакашвили тогда находился в США, но позже прилетел в Польшу и заявил, что намерен посетить другие европейские страны. Украинская погранслужба сообщила, что, если Саакашвили попытается пересечь границу Украины, у него отберут паспорт и не пустят в страну.






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