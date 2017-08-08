Саакашвили находится в Вильнюсе, где участвует в акции протеста у российского посольства

08.08.2017 14:52 Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, приехал в Вильнюс, где принял участие в митинге протеста у российского посольства, передает корреспондент РИА Новости.



На вопрос журналистов о возможности получения литовского паспорта Саакашвили ответил, что он стремится вернуть свое украинское гражданство.



"Я должен вернуть свое украинское гражданство, которое было отнято незаконно. Множество украинцев озлоблены и будут чувствовать себя обманутыми, если я не буду бороться", — сказал он.



Ранее европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс предлагал рассмотреть возможность предоставления Саакашвили гражданства Литвы.



Президент Петр Порошенко 26 июля лишил Саакашвили украинского гражданства из-за того, что тот предоставил о себе неверную информацию при его получении. Сам Саакашвили тогда находился в США, но позже прилетел в Польшу и заявил, что намерен посетить другие европейские страны. Украинская погранслужба сообщила, что, если Саакашвили попытается пересечь границу Украины, у него отберут паспорт и не пустят в страну.















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