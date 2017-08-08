Саакашвили прокомментировал выдвинутые против него в Грузии обвинения

08.08.2017 16:17 Обвинения властей Грузии экс-президента Михеила Саакашвили в тратах бюджетных денег, на основании которых его требуют выдать Тбилиси, в мире признаны не будут. Об этом Саакашвили заявил в интервью "Радио Свобода".



"Эти уголовные дела против меня смехотворны. Как только я приехал в Польшу, в Тбилиси очередное обвинение предъявили – что я потратил бюджетные деньги на поездку на похороны Леха Качиньского в 2010 году, на венок. И также на венок для похорон Вацлава Гавела. Какие-то семь костюмов… расходы президентского офиса", – сказал он.



По словам Саакашвили, лучшие следователи из Израиля и США "ничего не нашли, кроме этого".



"Искали по всему миру – и опять вернулись к этим президентским расходам, которые всем известны и задокументированы. Так делается в любой президентской администрации. Эти обвинения в мире никто не будет признавать, потому что если кто-то их признает, то тогда их тоже привлекут по такому же обвинению", – заявил политик.



Он отметил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "сам ездил в Грузию, в суде там выступал против этих дел".



"Луценко два раза официально отказывался возбуждать дела, сказав, что они основаны на политических мотивах", – сказал Саакашвили.















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