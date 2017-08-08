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Саакашвили готовится к суду в Украине
08.08.2017 16:32
Оставшийся без украинского гражданства экс-президент Грузии Михеил Саакашвили анонсировал возвращение в Украину, за пределами которой он сейчас находится. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".
"Я готовлюсь к суду в Украине. Сейчас мы готовим юридические документы. Мы изучаем с юристами, когда нужные сроки подходят, когда я должен приехать, в какой суд я должен отправиться. И я консультируюсь с моими сторонниками на месте, как это правильно организовать", – сказал он.
Саакашвили отметил, что отправляется со своей семьей "в одну из европейских стран".
"И потом я поеду в Брюссель, в несколько других европейских стран, встречаться с лидерами", – сообщил он.
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