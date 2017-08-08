Саакашвили: С коррупцией в Украине справиться легче, чем в Грузии

08.08.2017 16:40 В Украине "гораздо легче" справиться с коррупцией, чем в Грузии. Об этом оставшийся без украинского гражданства экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил в интервью "Радио Свобода".



"В Украине именно элита этим занимается, а не народ. В Грузии коррупция была очень глубоко укоренена в силу советских традиций и других культурных вещей. В Украине люди гораздо быстрее начнут жить по цивилизованным правилам, чем в Грузии, – хотя в Грузии удалось то, чего не удалось абсолютно никому из постсоветских стран", – сказал он.



По словам политика, в этом вопросе все зависит от политической воли, потому что "нет народа, который не готов избавиться от криминала и коррупции", являющимися помехами в развитии.



"Поэтому я считаю, что простые украинцы продвинулись намного дальше, чем их так называемая политическая элита. Пропасть между ними, и она все больше расширяется. Эти правители давно уже не способны править. Их надо просто сейчас подвинуть", – заявил Саакашвили.















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