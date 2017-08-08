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Климкин: Время остановить российскую агрессию и восстановить суверенитет Украины и Грузии
08.08.2017 18:57
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в 9-ую годовщину российско-грузинской войны подчеркивает важность прекращения российской агрессии, а также восстановления грузинского и украинского суверенитета.
"9 лет назад Россия вторглась в Грузию и ей это сошло с рук. Затем они пошли за Украиной. Время остановить российскую агрессию и восстановить грузинский и украинский суверенитет", - написал он на своей странице в Твиттер во вторник в связи с годовщиной начала российско-грузинской войны.
7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.
В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.
Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
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