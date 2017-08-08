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Президент Украины провел телефонный разговор с Президентом Грузии
08.08.2017 21:43
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.
Президент Украины выразил солидарность с грузинским народом на девятую годовщину начала российской агрессии против Грузии. «В этот день наши сердца с вами», - сказал Петр Порошенко. Он также отметил, что Украина поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность Грузии.
Президент Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что Грузия чувствует поддержку Украины и благодарна за нее. По его словам, 24 августа грузинские военные во главе с министром обороны Грузии примут участие в торжественном параде в честь Дня независимости Украины.
Оба лидера осудили посещение президентом России оккупированной Абхазии сегодня.
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