В Эргнети открылся «Музей августа 2008 года»

09.08.2017 12:31 Резервный фонд президента поможет недавно созданному "Музею августа 2008 года", который был открыт вчера в погребе ближайшего дома от линии оккупации в селе Эргнети.



На открытии присутствовали руководитель администрации президента, секретарь Совета безопасности, и советник президента по внешним отношениям.



Идея устроить экспозицию родилась у владелицы дома Лии Члачидзе после того, как кассетный снаряд уничтожил дом во время войны. После восстановления дома в погребе были выставлены все те предметы, которые остались после бомбежек.



Георгий Абашишвили назвал важной инициативу создания музея войны, и заявил, что музей войны показывает те тяжелые результаты оккупации, которые испытали на себе местные жители.



"Сегодня, 8 августа, еще раз можно сказать, что нигде не существует такого ресурса примирения двух противостоящих сторон, грузин и осетин, как между этими родственными народами, поскольку так было на протяжении многих лет, так продолжается сегодня, и так будет и в будущем.



Единственным сдерживающим фактором, препятствующим примирению грузин и осетин, является оккупантская сила, и ограждения, установленные оккупантами.



Проведенные сегодня ограждения еще раз подтверждают, что оккупант боится отношений между людьми, оккупант боится отношений между грузинами и осетинами, которые всегда существовали до того, как в эти отношения вмешался бы собственно оккупант. И, к сожалению, ему удалось сделать это, но, несмотря на это, оккупация является временной, и грузины и осетины всегда смогут прийти к такому роду сосуществования, который был в течение многих лет"- отметил Георгий Абашишвили.



По заявлению руководителя администрации президента, Резервный фонд президента поможет музею войны всем тем, что решит музей.



"Важно, чтобы на примере этого музея во всех регионах Грузии вдоль всей линии оккупации существовали именно музеи оккупации, чтобы каждый гражданин Грузии, гости Грузии всегда помнили, как действует, и как действовал в этой стране оккупант в течении ряда лет"- отметил Георгий Абашишвили.



На открытии выставки присутствовали государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства, представители оппозиционных партий, и местной власти.



















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