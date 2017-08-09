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Пхаладзе: Грузия выиграла борьбу за непризнание, и мы обязательно выиграем и борьбу за деоккупацию


09.08.2017   13:16
Грузия выиграла борьбу за непризнание [независимости оккупированных Россией территорий], и мы обязательно выиграем и борьбу за деоккупацию, - так откликнулся советник президента Грузии по внешним отношениям Тенгиз Пхаладзе на т.н. визит президента РФ Владимира Путина в оккупированную Абхазию.

По оценке Пхаладзе, легитимация незаконных действий России невозможна.

«Легитимация того большого количества беззакония, которое осуществляется Российской Федерацией, что выражается в оккупации наших территорий, протягивании колючих заграждений и во многом другом ужасном, совершаемом Российской Федерацией – невозможна. Всякая подобная попытка служит именно тому, чтобы Россия как-нибудь вернула имидж в глазах международной общественности. Грузия выиграла одну важную борьбу, речь идет о борьбе за непризнание, и мы обязательно выиграем и борьбу за деоккупацию. Убежден, что при поддержке международного содружества обязательно произойдет восстановление территориальной целостности Грузии», - заявил Тенгиз Пхаладзе.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин вчера посетил оккупированную Абхазию.






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