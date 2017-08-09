Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер поблагодарил пожарных и спасателей за оперативную работу во время пожара на Мтацминде


09.08.2017   13:17
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили благодарит Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями, пожарных и спасателей за оперативную работу.

В связи с пожаром, возникшим накануне на Мтацминде, премьер распространяет заявление.

«Особо хочу поблагодарить Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, наших пожарных и спасателей за очень оперативную работу. Они в Мтацминдском районе на очень трудном рельефе, в кратчайшее время сумели ликвидировать пожар и затем, полностью были ликвидированы оставшиеся очаги. Этим они отвели угрозу от населения. Вместе с тем, в течение целой ночи наши соответствующие службы были мобилизованы на месте происшествия и проводили превентивные работы. По факту начато расследование. Еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто, рискуя собственной жизнью, обеспечил ликвидацию пожара и отвел угрозу от населения», - говорится в заявлении премьер-министра.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Сотрудники Грузинской Железной Дороги намерены объявить голодовку
Грузия начнет выплачивать госдолг перед Казахстаном в сентябре
Новый иск «Интер РАО» по содержанию тот же, что и прежний - замминистра
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Самнидзе: Обещания Путина - попыткой завоевать сердца абхазского народа
Роста антироссийских настроений в Абхазии не смог обойти стороной даже Путин
Путин находится в оккупированном грузинском регионе Абхазия
Премьер Грузии: Примирению грузин, абхазов и осетин нет альтернативы
Путин передумал ехать в Абхазию?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Представительство ЕС в Грузии опротестовало визит Путина в Абхазию
Дагестанские власти присоединяются к чеченскому бойкоту фильма «Матильда»
В Азербайджане Анжей Каспшик встретился с главой ИВ Агдама
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна