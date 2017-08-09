Премьер поблагодарил пожарных и спасателей за оперативную работу во время пожара на Мтацминде

09.08.2017 13:17 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили благодарит Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями, пожарных и спасателей за оперативную работу.



В связи с пожаром, возникшим накануне на Мтацминде, премьер распространяет заявление.



«Особо хочу поблагодарить Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, наших пожарных и спасателей за очень оперативную работу. Они в Мтацминдском районе на очень трудном рельефе, в кратчайшее время сумели ликвидировать пожар и затем, полностью были ликвидированы оставшиеся очаги. Этим они отвели угрозу от населения. Вместе с тем, в течение целой ночи наши соответствующие службы были мобилизованы на месте происшествия и проводили превентивные работы. По факту начато расследование. Еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто, рискуя собственной жизнью, обеспечил ликвидацию пожара и отвел угрозу от населения», - говорится в заявлении премьер-министра.















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