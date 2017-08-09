Янош Херман еще раз подтвердил полную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Грузии

09.08.2017 14:01 Янош Херман: Мероприятия сепаратистских регионов Грузии, направленные на более тесную интеграцию с Россией, не имеют законной силы



Мероприятия сепаратистских регионов Грузии, направленные на более тесную интеграцию с Россией, не имеют законной силы - заявил посол Евросоюза в Грузии Янош Херман "Интерпрессньюс" в связи с девятой годовщиной российско-грузинской войны.



"Сегодня мы вместе с вами вспоминаем погибших в августовской войне. Пользуюсь случаем, и хочу подтвердить полную поддержку Евросоюза в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах. Шаги, предпринятые в последнее время с целью еще большего ограничения свободного передвижения в сепаратистских регионах, например, установление новых баннеров, и физических препятствий, или закрытие нескольких пропускных пунктов на административной линии разделения, дают противоположный результат мирного разрешения конфликта. Мероприятия сепаратистских регионов Грузии, направленные на более тесную интеграцию с Россией, не имеют законной силы" – заявил Янош Херман.



По словам посла, Евросоюз продолжает оказывать Грузии значительную помощь, что усиливает устойчивость страны, и ее возможность работать над мирным разрешением конфликта.



"Наблюдательская миссия Евросоюза продолжает выполнение своей миссии, что подразумевает восстановление стабильности и доверия. Евросоюз активно участвует в формате женевских международных переговоров путем выполнения функции сопредседателя. Мы также призываем к описи, защите, и охране памятников культурного наследия. Такие же шаги следует сделать для защиты имущества вынужденно перемещенных лиц.



В условиях широкой дипломатической поддержки Грузии, и предельного соблюдения политики непризнания мы также осуществляем широкомасштабные программы для увеличения включенности населения, проживающего в сепаратистских регионах. Продвижение, достигнутое в осуществлении соглашения об Ассоциации, и о глубоком и всеобъемлющем свободном торговом пространстве, так же как и мобильность, и безвизовое сообщение, содействует улучшению условий для мирного разрешения конфликта"- заявил Янош Херман.

















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